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Лига наций
06 июня 2026, 20:42 | Обновлено 06 июня 2026, 22:04
4572
15

Сборная Украины получила неприятный отказ от поляков

Команда не сможет проводить матчи в Кракове

06 июня 2026, 20:42 | Обновлено 06 июня 2026, 22:04
4572
15 Comments
Сборная Украины получила неприятный отказ от поляков
УАФ
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Национальная сборная Украины продолжает поиски арены для проведения домашних матчей предстоящего розыгрыша Лиги наций.

По информации Meczyki.pl, Украинская футбольная ассоциация рассматривала возможность проведения домашних матчей на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, где свои матчи проводит местная «Висла». Однако польская сторона запретила там играть.

Источник отмечает, что стороны не смогли достичь договоренности из-за двух ключевых обстоятельств. Первым стали организационные трудности, связанные с проведением международных матчей на арене. Второй причиной называют неудовлетворительное состояние газона, которое вызвало опасения относительно возможности принимать встречи такого уровня.

На данный момент окончательное место проведения домашних матчей Украины в Лиге наций остается неизвестным. В то же время времени на принятие решения становится все меньше, ведь уже 2 октября украинская команда должна сыграть первый домашний матч турнира против Северной Ирландии.

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сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитрий Олийченко Источник: Meczyki
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Комментарии 15
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Литва, Латвія, Естонія.
чи це не варіант?
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+9
заголовок кацап написав, джерльний олійник ти бовдур
Сторінка укр, а заголовок на собачій мові
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+8
АЛЄЙНІК!!!! Чому заголовок рашистською????
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+7
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Чого лізете в ту Польщу, що вже немає інших країн. Вони і так косо дивляться.
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+7
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вчепилися за ту поляндію, ніби більше ніде більше
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+6
Поляки такі гнилі....
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+5
Пшеки під#раси до граються що русня і по них прийде через їхню пихатість
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+4
Просто сміття цей сайт
Тут просто хлопця після універу з філологічного факультету візьміть + ССМенщика за 1к баксів
Це позорище вже немає сил терпіти
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+4
В Румунії є 7 стадіонів як вміщають 30+ тис глядачів. 3 з них мають гарну акредитацію. Чому не розглягути цей варіант?
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+3
Шахтарю заборонили в Кракові, Збірній заборонили в Кракові...😏
Так а питання - ЧИ це ЛИШЕ одного Кракова стосується??? А якщо, наприклад, у Вроцлаві спробують домовитись - у місті зі значною часткою українців?
Не можу зрозуміти - діло у власнику краківського стадіону чи якась більш масштабна причина і не дозволять ніде у Польщі?🤔
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+2
Нужно проводить матчи в Венгрии. 
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+1
Зараз вже і Польща стане поганою..Як таке можливо!? Погані всі навколо,а ми такі гарні та бездоганні 
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-2
Poles don't like Nazis either.
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-3
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