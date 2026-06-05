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  4. В Франции, оценивая работу Луиша Кампуша в ПСЖ, вспомнили Забарного
Франция
05 июня 2026, 21:16 | Обновлено 05 июня 2026, 21:17
304
0

В Франции, оценивая работу Луиша Кампуша в ПСЖ, вспомнили Забарного

Украинца привели в качестве не самого лучшего подписания «ПСЖ»

05 июня 2026, 21:16 | Обновлено 05 июня 2026, 21:17
304
0
В Франции, оценивая работу Луиша Кампуша в ПСЖ, вспомнили Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Французский журналист Ротен Жером оценивая работу спортивного директора «ПСЖ» Луиша Кампуша вспомнил украинского защитника Илья Забарного:

«Луиш Кампуш очень усердно работает с момента второй победы в ЛЧ. Однако, чтобы привлечь новых игроков, придется отпустить некоторых, и я считаю, что ему придется проявить больше энтузиазма, чем в прошлом сезоне, ведь Шевалье и Забарный – это не те успехи».

Забарный перебрался в «ПСЖ» летом 2025 года из «Борнмута». В прошедшем сезоне на его счету 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 забитым мячом.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» потеряет известного футболиста.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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