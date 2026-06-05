В Франции, оценивая работу Луиша Кампуша в ПСЖ, вспомнили Забарного
Украинца привели в качестве не самого лучшего подписания «ПСЖ»
Французский журналист Ротен Жером оценивая работу спортивного директора «ПСЖ» Луиша Кампуша вспомнил украинского защитника Илья Забарного:
«Луиш Кампуш очень усердно работает с момента второй победы в ЛЧ. Однако, чтобы привлечь новых игроков, придется отпустить некоторых, и я считаю, что ему придется проявить больше энтузиазма, чем в прошлом сезоне, ведь Шевалье и Забарный – это не те успехи».
Забарный перебрался в «ПСЖ» летом 2025 года из «Борнмута». В прошедшем сезоне на его счету 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 забитым мячом.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» потеряет известного футболиста.
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