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Чемпионат мира
05 июня 2026, 19:23 | Обновлено 05 июня 2026, 19:24
199
0

Украина – Исландия. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча отбора к женскому чемпионату мира

05 июня 2026, 19:23 | Обновлено 05 июня 2026, 19:24
199
0
Украина – Исландия. Видео голов и обзор (обновляется)
УАФ
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Женская сборная Украины проводит матч 5-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

5 июня в 19:00 в польском Мелеце на стадионе Мейски встречаются женские сборные Украины и Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые под руководством Ии Андрущак уступили Англии (1:6), Испании (1:3), Исландии (0:1), снова Испании (0:5).

Турнирное положение: Англия (12 очков), Испания (9 очков), Исландия (3), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Аутсайдер квартета вылетит в Лигу наций B.

Украина – Исландия. Видео голов и обзор (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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