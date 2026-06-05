Украина WU-19 по пенальти обыграла Венгрией WU-19 в товарищеском матче

Молодежная женская сборная Украины WU-19 выиграла по пенальти первый спарринг в Болгарии.

5 июня в 14:00 сыгран товарищеский матч между командами Украины WU-19 и Венгрии WU-19 (1:1, пен. 6:5).

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Сначала счет открыли соперницы, а затем у сине-желтой команды гол забила Дарья Колодий на 45-й минуте.

Серию пенальти успешнее исполнила украинская команда (1:1, пен. 6:5).

Подопечные Олега Бортника готовятся к первому раунду квалификации Евро-2027 WU-19 в Лиге В.

Сборная Украины WU-19 (футболистки 2008–2009 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в болгарском городе Банско.

В ходе подготовки сине-желтые проведут еще два международных матча – против сборной США (7 июня в 17:30 и 9 июня в 15:30).

Товарищеский матч

5 июня 2026. Банско (Болгария)

Украина WU-19 – Венгрия WU-19 – 1:1 (пен. 6:5)

Голы: Дарья Колодий, 45 – Сара Арвай, 35

Украина: Харченко, Купцова, Савкина (к), Леспух (Олейниченко, 58), Осадча, Белкина, Иванченко (Гладун, 58), Колодий, Назаренко, Козишкurt (Деркач, 90+2), Паскаренко. Запас: Вакулко, Соловьева, Деревянко, Казина. Тренер: Олег Бортник.

Венгрия (старт): Балог, Шаги, Вереш, Сарваш, Ковач, Переши, Эршек, Худьик, Тот, Арвай (к), Соос. Тренер: Тибор Гайдочи.

Удаление: Колодий, 72 (вторая желтая карточка)

Заявка сборной Украины WU-19

Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Мария Вакулко (Погорина Костополь).

Защитники: Анастасия Белкина (Кривбасс Кривой Рог), Мария Осадча (ЕМС-Подолье Винница), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Екатерина Деркач (Погорина Костополь).

Полузащитники: Эвелина Купцова, Милена Иванченко (обе – Металлист 1925 Харьков), София Козишкурт (Ворскла Полтава), Валерия Казина (Пантеры Умань), Полина Назаренко, Ирина Олийниченко (обе – Кривбасс Кривой Рог), Виктория Савкина, Зоряна Гладун (обе – Ладомир Владимир).

Нападающие: Дарья Колодий (Металлист 1925 Харьков), Карина Леспух (Колос Ковалевка), Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница).

Видеозапись матча

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