Александрия – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в Премьер-лиге 2026/27
«Александрия» и киевский «Левый Берег» встретились в пятницу, 5 июня, в стыковом матче между представителями Украинской Премьер-лиги и Первой лиги.
Победитель двухматчевого противостояния получит шанс сыграть в элитном дивизионе сезона 2026/27. Вторая игра между этими командами состоится во вторник, 9 июня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Александрия» заняла 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Левый Берег» разместился на третьей позиции в Первой лиге, получив шанс пробиться в элитный дивизион.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Переходной матч за право сыграть в Украинской Премьер-лиге
Пятница, 5 июня
Александрия – Левый Берег – 1:1 (обновляется)
Голы: Ндиага Яде, 21 – Волошин, 51
ГОЛ, 1:0! Ндиага Яде, 21 мин
ГОЛ, 1:1! Волошин, 51 мин
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