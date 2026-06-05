Александрия – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)

«Александрия» и киевский «Левый Берег» встретились в пятницу, 5 июня, в стыковом матче между представителями Украинской Премьер-лиги и Первой лиги.

Победитель двухматчевого противостояния получит шанс сыграть в элитном дивизионе сезона 2026/27. Вторая игра между этими командами состоится во вторник, 9 июня.

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«Александрия» заняла 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Левый Берег» разместился на третьей позиции в Первой лиге, получив шанс пробиться в элитный дивизион.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Переходной матч за право сыграть в Украинской Премьер-лиге

Пятница, 5 июня

Александрия – Левый Берег – 1:1 (обновляется)

Голы: Ндиага Яде, 21 – Волошин, 51

ГОЛ, 1:0! Ндиага Яде, 21 мин

ГОЛ, 1:1! Волошин, 51 мин