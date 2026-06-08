Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Турция. Известно, где хочет продолжить карьеру Циганков
Испания
08 июня 2026, 18:33 | Обновлено 08 июня 2026, 18:37
174
0

Не Турция. Известно, где хочет продолжить карьеру Циганков

Хавбек не хочет покидать Испанию и намерен остаться в Ла Лиге

08 июня 2026, 18:33 | Обновлено 08 июня 2026, 18:37
174
0
Не Турция. Известно, где хочет продолжить карьеру Циганков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

По информации испанских СМИ, хавбек Жироны Виктор Цыганков понимает, что не останется в команде Сегунды, однако хотел бы продолжить выступления в Испании.

Игроку и его семье комфортно в стране, и если бы Жирона не вылетела, то Цыганков был готов обсуждать продление контракта с клубом.

Сообщается, что Виктор предпочтет вариант с командой Ла Лиги, а не один из турецких клубов, о которых идет речь в последнее время.

Контракт футболиста истекает летом 2027 года.

По теме:
ПСЖ может попрощаться с Дембеле. На обладателя ЗМ появился претендент
Реал готовит продажи на 150 миллионов евро
Клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике. Есть контакты
Виктор Цыганков Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший лидер Шахтера согласился на снижение зарплаты
Футбол | 08 июня 2026, 16:20 0
Бывший лидер Шахтера согласился на снижение зарплаты
Бывший лидер Шахтера согласился на снижение зарплаты

Генрих Мхитарян продлит контракт с Интером

Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Футбол | 08 июня 2026, 00:40 0
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча главной команды страны

Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Футбол | 08.06.2026, 09:24
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Футбол | 08.06.2026, 10:23
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
Футбол | 08.06.2026, 10:32
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
07.06.2026, 03:12 170
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
07.06.2026, 21:02 7
Футбол
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12 1
Бокс
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем