Испания08 июня 2026, 18:33 | Обновлено 08 июня 2026, 18:37
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Не Турция. Известно, где хочет продолжить карьеру Циганков
Хавбек не хочет покидать Испанию и намерен остаться в Ла Лиге
08 июня 2026, 18:33 | Обновлено 08 июня 2026, 18:37
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По информации испанских СМИ, хавбек Жироны Виктор Цыганков понимает, что не останется в команде Сегунды, однако хотел бы продолжить выступления в Испании.
Игроку и его семье комфортно в стране, и если бы Жирона не вылетела, то Цыганков был готов обсуждать продление контракта с клубом.
Сообщается, что Виктор предпочтет вариант с командой Ла Лиги, а не один из турецких клубов, о которых идет речь в последнее время.
Контракт футболиста истекает летом 2027 года.
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