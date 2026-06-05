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Испания
05 июня 2026, 13:53 | Обновлено 05 июня 2026, 13:54
743
4

Названа клаусула в контракте Цыганкова. Столько никто не заплатит

Жирона не требует 30 млн, а половину нужно будет отдать Динамо

05 июня 2026, 13:53 | Обновлено 05 июня 2026, 13:54
743
4 Comments
Названа клаусула в контракте Цыганкова. Столько никто не заплатит
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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По информации авторитетного ресурса AS, в контракте Виктора Цыганкова и Жироны прописана клаусула в размере 30 миллионов евро.

При этом в договоре не было условия о снижении зарплаты игрока или клаусулы в случае вылета из Ла Лиги, потому что никто не ожидал, что Жирона окажется в Сегунде.

Договор Цыганкова действует до лета 2027 года, поэтому клуб не ожидает, что кто-то будет активировать клаусулу и платить 30 миллионов евро.

Испанский клуб готов обсуждать сумму в 15+ миллионов, чтобы продать одного из своих лидеров.

Жирона 50% суммы будет вынуждена отдать Динамо Киев.

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Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 4
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Вчіть матчастину і не позортеся, Було вже написано який відсоток отримає Динамо, там не більше 30% і все залежитеме від суми за яку Віцю продадуть, а не 50%
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0
Тобто, якщо через рік піде вільним агентом, 50 динамівських відсотків згорять...
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-1
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Придется в итоге Вите смириться с игрой в сегунде
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-1
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