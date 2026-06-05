Названа клаусула в контракте Цыганкова. Столько никто не заплатит
Жирона не требует 30 млн, а половину нужно будет отдать Динамо
По информации авторитетного ресурса AS, в контракте Виктора Цыганкова и Жироны прописана клаусула в размере 30 миллионов евро.
При этом в договоре не было условия о снижении зарплаты игрока или клаусулы в случае вылета из Ла Лиги, потому что никто не ожидал, что Жирона окажется в Сегунде.
Договор Цыганкова действует до лета 2027 года, поэтому клуб не ожидает, что кто-то будет активировать клаусулу и платить 30 миллионов евро.
Испанский клуб готов обсуждать сумму в 15+ миллионов, чтобы продать одного из своих лидеров.
Жирона 50% суммы будет вынуждена отдать Динамо Киев.
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