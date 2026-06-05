Бывший футболист сборной Украины Александр Горшков опозорился на весь мир.

Горшков поехал в лнр, где встретился с главой псевдореспублики Леонидом Пасичником – еще одним предателем Украины, который променял свое достоинство на кровавые рубли.

Горшков родом из Луганщины и начинал футбольную карьеру в Украине. Он выступал за такие известные команды, как «Черноморец» и винницкую «Ниву». В активе Горшкова даже есть четыре матча в составе сборной Украины.

В 2006 году Горшков оформил российский паспорт и уехал играть на болота. Сейчас он занимается тренерской деятельностью в россии.