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  4. Пономаренко ждут в Суперлиге. Два титулованных клуба развязали войну
Турция
05 июня 2026, 20:02 |
504
0

Пономаренко ждут в Суперлиге. Два титулованных клуба развязали войну

Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

05 июня 2026, 20:02 |
504
0
Пономаренко ждут в Суперлиге. Два титулованных клуба развязали войну
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» и юношеской сборной Украины Матвей Пономаренко оказался в центре внимания ведущих клубов Турции.

По информации турецких СМИ, серьезный интерес к 20-летнему форварду проявляет «Галатасарай».

Отмечается, что после изменений в регламенте турецкой Суперлиги руководство «Галатасарая» делает ставку на молодых и перспективных футболистов, а профиль Пономаренко полностью соответствует требованиям клуба.

Впрочем, «львы» не единственные претенденты на талантливого нападающего. Активную работу по трансферу украинца ведет и «Трабзонспор». Клуб уже контактировал с «Динамо» и изучает возможность потенциальной сделки.

Прошлый сезон стал прорывным для Пономаренко: он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 13 голов в 15 матчах.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Fotomac
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