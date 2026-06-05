Пономаренко ждут в Суперлиге. Два титулованных клуба развязали войну
Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге
Нападающий киевского «Динамо» и юношеской сборной Украины Матвей Пономаренко оказался в центре внимания ведущих клубов Турции.
По информации турецких СМИ, серьезный интерес к 20-летнему форварду проявляет «Галатасарай».
Отмечается, что после изменений в регламенте турецкой Суперлиги руководство «Галатасарая» делает ставку на молодых и перспективных футболистов, а профиль Пономаренко полностью соответствует требованиям клуба.
Впрочем, «львы» не единственные претенденты на талантливого нападающего. Активную работу по трансферу украинца ведет и «Трабзонспор». Клуб уже контактировал с «Динамо» и изучает возможность потенциальной сделки.
Прошлый сезон стал прорывным для Пономаренко: он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 13 голов в 15 матчах.
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