Пономаренко ждут в Суперлиге. Два титулованных клуба развязали войну

Нападающий киевского «Динамо» и юношеской сборной Украины Матвей Пономаренко оказался в центре внимания ведущих клубов Турции.

По информации турецких СМИ, серьезный интерес к 20-летнему форварду проявляет «Галатасарай».

Отмечается, что после изменений в регламенте турецкой Суперлиги руководство «Галатасарая» делает ставку на молодых и перспективных футболистов, а профиль Пономаренко полностью соответствует требованиям клуба.

Впрочем, «львы» не единственные претенденты на талантливого нападающего. Активную работу по трансферу украинца ведет и «Трабзонспор». Клуб уже контактировал с «Динамо» и изучает возможность потенциальной сделки.

Прошлый сезон стал прорывным для Пономаренко: он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 13 голов в 15 матчах.