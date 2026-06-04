Марта Костюк – Мирра Андреева. Видеообзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Ролан Гаррос 2026
4 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) проводит полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 против Мирры Андреевой (WTA 15).
Костюк и Андреева стартовали в 16:00 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие. Это третье очное противостояние соперниц – счет 2:0 в пользу Марты.
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Победительница поединка в финале встретится либо с Майей Хвалиньской, либо с Дианой Шнайдер.
Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала
Марта Костюк (Украина) [15] – Мирра Андреева [8]
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ВИДЕО. Бекхэнд Андреевой в пятом гейме
Andreeva dominating with her backhand 💪 #RolandGarros pic.twitter.com/4whDYqTgly— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
ВИДЕО. Красивый поинт в третеьм гейме
Dropshot/lob, perfect combo 🤌#RolandGarros pic.twitter.com/76af3nfFo7— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
ВИДЕО. Костюк и Андреева вышли на корт
For a first Grand Slam final 👀#RolandGarros pic.twitter.com/hnJF1HxAFd— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
First SF 🔥— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
Who will win?#RolandGarros pic.twitter.com/FKn1fs5zOQ
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