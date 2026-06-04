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  4. Марта Костюк – Мирра Андреева. Видеообзор матча (обновляется)
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 16:15 | Обновлено 04 июня 2026, 16:38
915
0

Марта Костюк – Мирра Андреева. Видеообзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Ролан Гаррос 2026

04 июня 2026, 16:15 | Обновлено 04 июня 2026, 16:38
915
0
Марта Костюк – Мирра Андреева. Видеообзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) проводит полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 против Мирры Андреевой (WTA 15).

Костюк и Андреева стартовали в 16:00 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие. Это третье очное противостояние соперниц – счет 2:0 в пользу Марты.

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Победительница поединка в финале встретится либо с Майей Хвалиньской, либо с Дианой Шнайдер.

Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Мирра Андреева [8]

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ВИДЕО. Бекхэнд Андреевой в пятом гейме

ВИДЕО. Красивый поинт в третеьм гейме

ВИДЕО. Костюк и Андреева вышли на корт

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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