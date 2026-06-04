Марта Костюк – Мирра Андреева. Видеообзор матча (обновляется)

4 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) проводит полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции 2026 против Мирры Андреевой (WTA 15).

Костюк и Андреева стартовали в 16:00 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие. Это третье очное противостояние соперниц – счет 2:0 в пользу Марты.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Победительница поединка в финале встретится либо с Майей Хвалиньской, либо с Дианой Шнайдер.

Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Мирра Андреева [8]

новость обновляется...

ВИДЕО. Бекхэнд Андреевой в пятом гейме

ВИДЕО. Красивый поинт в третеьм гейме

ВИДЕО. Костюк и Андреева вышли на корт