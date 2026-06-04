Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис нашел дорого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 22:19 |
1575
2

Суркис нашел дорого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты

Киевский клуб может подписать Раковицана

04 июня 2026, 22:19 |
1575
2 Comments
Суркис нашел дорого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Раковицан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» приступило к укреплению состава и близко к заключению дорогостоящего трансфера.

По информации источника, столичный клуб серьезно заинтересован в подписании центрального защитника польского «Ракува» и сборной Румынии Богдана Раковицана. Киевляне готовы предложить за 24-летнего футболиста около 2,5 миллиона евро, а ради успешного завершения переговоров сумма может вырасти до 3 миллионов.

Сообщается, что президент «Динамо» Игорь Суркис также готов предложить румынскому защитнику выгодные личные условия. Раковицан может подписать долгосрочный контракт, по которому будет зарабатывать около 1 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне защитник был одним из ключевых игроков «Ракува». На его счету 45 матчей во всех турнирах, один забитый мяч и одна результативная передача.

По теме:
Обладателя Золотого мяча спросили о переходе в Реал
Агент подтвердил. Зарплата Бленуце в Динамо выросла
Шахтер сделал многомиллионное предложение по аргентинскому хавбеку
Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Ракув Ченстохова Руди Галетти
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.ro
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика готова продать Трубина в клуб АПЛ, но выдвинула условие
Футбол | 04 июня 2026, 21:42 0
Бенфика готова продать Трубина в клуб АПЛ, но выдвинула условие
Бенфика готова продать Трубина в клуб АПЛ, но выдвинула условие

«Тоттенхэм» интересуется украинцем

Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Футбол | 04 июня 2026, 00:08 11
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке

В команду может перейти Андре Луис

Марта КОСТЮК: «Мне безразлично. Действительно безразлично»
Теннис | 04.06.2026, 20:29
Марта КОСТЮК: «Мне безразлично. Действительно безразлично»
Марта КОСТЮК: «Мне безразлично. Действительно безразлично»
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Бокс | 04.06.2026, 04:44
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2026, 14:30
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Посредственный , какие 3 млн, он не стоит и 500тысяч
Ответить
0
Динамо вже спростувало це чергове вкидання, а тут досі мусолять
Ответить
0
Популярные новости
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 5
Футбол
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
03.06.2026, 08:40 5
Футбол
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
03.06.2026, 19:57 3
Другие виды
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
03.06.2026, 09:52 1
Бокс
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
03.06.2026, 07:25 8
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве
Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве
03.06.2026, 05:40 3
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем