Суркис нашел дорого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Киевский клуб может подписать Раковицана
Киевское «Динамо» приступило к укреплению состава и близко к заключению дорогостоящего трансфера.
По информации источника, столичный клуб серьезно заинтересован в подписании центрального защитника польского «Ракува» и сборной Румынии Богдана Раковицана. Киевляне готовы предложить за 24-летнего футболиста около 2,5 миллиона евро, а ради успешного завершения переговоров сумма может вырасти до 3 миллионов.
Сообщается, что президент «Динамо» Игорь Суркис также готов предложить румынскому защитнику выгодные личные условия. Раковицан может подписать долгосрочный контракт, по которому будет зарабатывать около 1 миллиона евро в год.
В прошлом сезоне защитник был одним из ключевых игроков «Ракува». На его счету 45 матчей во всех турнирах, один забитый мяч и одна результативная передача.
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