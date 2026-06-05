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WTA
05 июня 2026, 06:12 | Обновлено 05 июня 2026, 11:59
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Соболенко сошла с ума после вылета с Ролан Гаррос

Арина уступила в четвертьфинале престижного турнира

05 июня 2026, 06:12 | Обновлено 05 июня 2026, 11:59
8407
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Соболенко сошла с ума после вылета с Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
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Первая ракетка мира Арина Соболенко эмоционально отреагировала на своё поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026.

«Есть комната, куда заходишь и просто все разбиваешь. Наверное, я проведу там целый день, буду уничтожать все вещи. Возможно, это мне поможет. А может и нет», – сказала Соболенко

На Открытом чемпионате Франции 2026 не осталось теннисистов и теннисисток, которые выигрывали трофей Grand Slam. Последней чемпионкой мейджора была первая ракетка мира Арина Соболенко, которая 3 июня потерпела поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале.

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Арина Соболенко Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Олийченко Источник: Roland Garros
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