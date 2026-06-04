Соболенко сошла с ума после вылета из Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Арина Соболенко эмоционально отреагировала на своё поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026.

«Есть комната, куда заходишь и просто все разбиваешь. Наверное, я проведу там целый день, буду уничтожать все вещи. Возможно, это мне поможет. А может и нет», – сказала Соболенко

На Открытом чемпионате Франции 2026 не осталось теннисистов и теннисисток, которые выигрывали трофей Grand Slam. Последней чемпионкой мейджора была первая ракетка мира Арина Соболенко, которая 3 июня потерпела поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале.