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Сборная УКРАИНЫ
02 июня 2026, 23:50 | Обновлено 03 июня 2026, 00:51
175
0

Где смотреть онлайн матч Дания – Украина

Встреча состоится 7 июня в Оденсе

02 июня 2026, 23:50 | Обновлено 03 июня 2026, 00:51
175
0
Где смотреть онлайн матч Дания – Украина
УАФ

В воскресенье, 7 июня, в 19:30 сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Дании.

Поединок состоится на стадионе EWII Park в городе Оденсе. Эта игра станет вторым матчем для нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе сборные не смогли пройти квалификацию на чемпионат мира-2026 и сейчас готовятся к старту Лиги наций УЕФА, которая начнется в сентябре 2026 года.

Ранее сборная Украины в товарищеском матче одержала победу над Польшей со счетом 2:0.

Прямая видеотрансляция поединка состоится на медиасервисе MEGOGO.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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