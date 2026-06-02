В воскресенье, 7 июня, в 19:30 сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Дании.

Поединок состоится на стадионе EWII Park в городе Оденсе. Эта игра станет вторым матчем для нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

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Обе сборные не смогли пройти квалификацию на чемпионат мира-2026 и сейчас готовятся к старту Лиги наций УЕФА, которая начнется в сентябре 2026 года.

Ранее сборная Украины в товарищеском матче одержала победу над Польшей со счетом 2:0.

Прямая видеотрансляция поединка состоится на медиасервисе MEGOGO.