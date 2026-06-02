Зубков прошел медобследование в АЕК. Названы условия контракта
Александр подпишет четырехлетний контракт с чемпионом Греции
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков успешно прошел медицинское обследование в греческом АЕК.
Как сообщает турецкий журналист Иса Кетхюда, игрок сборной Украины в скором времени подпишет с новым клубом контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера составит пять миллионов евро плюс бонусы.
Зубков выступал в составе «Трабзонспора» с начала 2025 года. В прошлом сезоне украинец помог команде выиграть Кубок Турции и завоевать бронзу чемпионата.
Oleksandr Zubkov, AEK için sağlık kontrolünden geçti.— İsa Kethüda (@isakethudax) June 2, 2026
4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bonservis ücreti 5 milyon Euro artı bonus. pic.twitter.com/i7XYCTJfiJ
