Зубков прошел медобследование в АЕК. Названы условия контракта

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков успешно прошел медицинское обследование в греческом АЕК.

Как сообщает турецкий журналист Иса Кетхюда, игрок сборной Украины в скором времени подпишет с новым клубом контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера составит пять миллионов евро плюс бонусы.

Зубков выступал в составе «Трабзонспора» с начала 2025 года. В прошлом сезоне украинец помог команде выиграть Кубок Турции и завоевать бронзу чемпионата.