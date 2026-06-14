ШОВКОВСКИЙ: «Алкоголь – лекарство. Нет ничего постоянного, как временное»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о своем отношении к алкоголю.

«Нет ничего постоянного, как временное. Алкоголь – это лекарство, а с другой стороны – яд. Все зависит от дозировки. Если ты это делаешь с умом, то это может пойти на пользу», – сказал бывший наставник киевлян.

Напомним, тренер покинул «Динамо» в конце 2025 года после серии неудачных результатов, хотя ранее приводил команду к чемпионству. После этого он сообщал, что остался работать в структуре клуба.