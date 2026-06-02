  4. Динамо усилилось украинский голкипером
02 июня 2026, 15:17 | Обновлено 02 июня 2026, 15:20
Динамо усилилось украинский голкипером

Илья Ольховый из «Нивы» Тернополь продолжит карьеру в составе киевского клуба

Нива Тернополь. Илья Ольховый

Украинский голкипер «Нивы» Илья Ольховый продолжит карьеру в составе «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, киевский гранд подписал 23-летнего футболиста тернопольского клуба. Последние два года голкипер защищает цвета «Нивы», до этого он выступал в составе «Миная».

В текущем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ищет новый клуб для форварда.

Илья Ольховый Динамо Киев Нива Тернополь трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины
Даниил Кирияка
Цікаво для чого його взяли, невже не вірять в Суркіса молодшого
Усилилась аутсайдером из Первой Лиги?? Как это по суркиски)))...
