Динамо усилилось украинский голкипером

Украинский голкипер «Нивы» Илья Ольховый продолжит карьеру в составе «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, киевский гранд подписал 23-летнего футболиста тернопольского клуба. Последние два года голкипер защищает цвета «Нивы», до этого он выступал в составе «Миная».

В текущем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ищет новый клуб для форварда.