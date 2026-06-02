ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Германии подписал контракт с клубом перед ЧМ
Дениз Ундав останется в «Штутгарте»
29-летний форвард Дениз Ундав официально подписал новый контракт с немецким клубом «Штутгарт».
Накануне чемпионата мира 2026 футболист и руководство клуба достигли договоренности о продлении сотрудничества до лета 2029 года.
Кроме того, соглашение содержит опцию пролонгации контракта еще на один сезон.
Дениз защищает цвета «Штутгарт» с лета 2023 года: сначала была сезонная аренда из «Брайтона», впоследствии – полноценный трансфер.
На счету форварда 117 отыгранных матчей в составе «Штутгарта», 57 голов и 30 ассистов. Также с клубом Дениз выиграл Кубок Германии в сезоне 2024/25.
Напомним, что Ундав вошел в состав сборной Германии на чемпионат мира 2026.
Слова благодарности от Ундава:
«Я очень счастлив, что мой путь в Штутгарте продолжается. Досрочное продление контракта имеет для меня огромное значение. Спасибо Алексу Верле, Фабиану Вольгемуту и «Штутгарту» за доверие, которое они мне оказывают. Клуб и город за последние три года стали для меня чем-то вроде второго дома. С первого дня все люди приняли меня и мою семью с распростертыми объятиями и окружили нас любовью. Поэтому для меня так важно отвечать им своими голами и выступлениями.
У нас отличная команда, с которой мы ставим перед собой большие цели, и тренерский штаб, который каждый день делает нас немного лучше. Кроме того, у нас невероятные болельщики, которые поддерживают нас даже в сложные моменты и дают нам столько энергии. Я рад и дальше быть частью семьи «Штутгарта» в ближайшие годы и праздновать еще много успехов с «красным кольцом» на футболке».
Deniz Undav hat seinen Vertrag beim VfB langfristig verlängert ✍️— VfB Stuttgart 1893 (@VfB) June 1, 2026
Der VfB und der 29-jährige Nationalspieler haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung des gemeinsamen Vertrages verständigt.
