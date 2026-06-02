Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Германии подписал контракт с клубом перед ЧМ
Германия
02 июня 2026, 14:29 | Обновлено 02 июня 2026, 14:36
400
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Германии подписал контракт с клубом перед ЧМ

Дениз Ундав останется в «Штутгарте»

02 июня 2026, 14:29 | Обновлено 02 июня 2026, 14:36
400
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Германии подписал контракт с клубом перед ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дениз Ундав

29-летний форвард Дениз Ундав официально подписал новый контракт с немецким клубом «Штутгарт».

Накануне чемпионата мира 2026 футболист и руководство клуба достигли договоренности о продлении сотрудничества до лета 2029 года.

Кроме того, соглашение содержит опцию пролонгации контракта еще на один сезон.

Дениз защищает цвета «Штутгарт» с лета 2023 года: сначала была сезонная аренда из «Брайтона», впоследствии – полноценный трансфер.

На счету форварда 117 отыгранных матчей в составе «Штутгарта», 57 голов и 30 ассистов. Также с клубом Дениз выиграл Кубок Германии в сезоне 2024/25.

Напомним, что Ундав вошел в состав сборной Германии на чемпионат мира 2026.

Слова благодарности от Ундава:

«Я очень счастлив, что мой путь в Штутгарте продолжается. Досрочное продление контракта имеет для меня огромное значение. Спасибо Алексу Верле, Фабиану Вольгемуту и «Штутгарту» за доверие, которое они мне оказывают. Клуб и город за последние три года стали для меня чем-то вроде второго дома. С первого дня все люди приняли меня и мою семью с распростертыми объятиями и окружили нас любовью. Поэтому для меня так важно отвечать им своими голами и выступлениями.

У нас отличная команда, с которой мы ставим перед собой большие цели, и тренерский штаб, который каждый день делает нас немного лучше. Кроме того, у нас невероятные болельщики, которые поддерживают нас даже в сложные моменты и дают нам столько энергии. Я рад и дальше быть частью семьи «Штутгарта» в ближайшие годы и праздновать еще много успехов с «красным кольцом» на футболке».

По теме:
Выбор Лопетеги. Сборная Катара объявила состав на чемпионат мира 2026
Впервые за 16 лет. Парагвай назвал состав на ЧМ: взяли игрока с болот
С лидером атак Ман Сити. Африканская сборная объявила состав на ЧМ-2026
Дениз Ундав Штутгарт продление контракта чемпионат Германии по футболу Бундеслига сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Штутгарт
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Футбол | 02 июня 2026, 08:16 5
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции

Футболист не перейдет в Саудовскую Аравию

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Бокс | 02 июня 2026, 08:29 13
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика

Соперником должен стать Агит Кабайел

Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
Футбол | 02.06.2026, 10:07
Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Футбол | 01.06.2026, 20:39
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Украинский тренер: «Настолько громкое падение – это слишком»
Футбол | 02.06.2026, 13:09
Украинский тренер: «Настолько громкое падение – это слишком»
Украинский тренер: «Настолько громкое падение – это слишком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 1
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31.05.2026, 16:20 92
Теннис
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 32
Хоккей
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 14
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем