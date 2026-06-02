«Она очень изменилась». Бывшая 5-я ракетка – об игре Светолиной с Костюк

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар поделилась своими ожиданиями от матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» 2026 между украинскими теннисистками Элиной Свитолиной (WTA 7) и Мартой Костюк (WTA 15).

«Свитолина — это моя фаворитка ещё до начала всего. После того, как я увидела её в Риме, и просто зная, насколько она сильная теннисистка... Мы с ней одного года рождения. Так что я выросла вместе с ней на юниорских соревнованиях.

Она очень изменилась после рождения ребёнка. Элина добавила в свою игру элемент агрессии и чувствует себя очень уверенно, когда повышает скорость ударов, особенно с форхенда. Конечно, мы знаем, что ее бэкхенд – очень надежный, но теперь у нее фактически есть оружие и на форхенде, и это сделало ее более универсальной теннисисткой».

Матч Элина Свитолина – Марта Костюк состоится 2 июня.