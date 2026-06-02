Major League Soccer02 июня 2026, 11:33 | Обновлено 02 июня 2026, 12:22
Гвардиола может вновь стать тренером Месси
Испанский специалист может возглавить «Интер Майами»
Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хотел бы видеть тренером команды испанского специалиста Пепа Гвардиолу. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, 56-летний специалист может возглавить клуб MLS. При этом ближайший год он планирует отдохнуть от работы, поэтому отклонит любые предложения.
Сейчас «Интер Майами» возглавляет Анхель Хойос.
В составе «цапль» выступает Лионель Месси, с которым Пеп Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.
Ранее сообщалось о том, что Каземиро перейдет в «Интер Майами».
Доки відпочине Гвардіола, вже настане час для відпочинку Мессі
