Гвардиола может вновь стать тренером Месси

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хотел бы видеть тренером команды испанского специалиста Пепа Гвардиолу. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, 56-летний специалист может возглавить клуб MLS. При этом ближайший год он планирует отдохнуть от работы, поэтому отклонит любые предложения.

Сейчас «Интер Майами» возглавляет Анхель Хойос.

В составе «цапль» выступает Лионель Месси, с которым Пеп Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.

Ранее сообщалось о том, что Каземиро перейдет в «Интер Майами».