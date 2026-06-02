  Гвардиола может вновь стать тренером Месси
02 июня 2026, 11:33 | Обновлено 02 июня 2026, 12:22
Гвардиола может вновь стать тренером Месси

Испанский специалист может возглавить «Интер Майами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хотел бы видеть тренером команды испанского специалиста Пепа Гвардиолу. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, 56-летний специалист может возглавить клуб MLS. При этом ближайший год он планирует отдохнуть от работы, поэтому отклонит любые предложения.

Сейчас «Интер Майами» возглавляет Анхель Хойос.

В составе «цапль» выступает Лионель Месси, с которым Пеп Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.

Ранее сообщалось о том, что Каземиро перейдет в «Интер Майами».

Даниил Кирияка Источник: The Guardian
Комментарии 1
Доки відпочине Гвардіола, вже настане час для відпочинку Мессі
