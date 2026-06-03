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  4. Реал принял решение вернуть в клуб легендарного футболиста
Испания
03 июня 2026, 01:32 |
268
0

Реал принял решение вернуть в клуб легендарного футболиста

Тони Кроос получил руководящую должность в структуре клуба

03 июня 2026, 01:32 |
268
0
Реал принял решение вернуть в клуб легендарного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Мадридский «Реал» решил осуществить одну из самых громких сделок летнего межсезонья.

Речь идет о возвращении Тони Крооса на «Сантьяго Бернабеу», однако не в качестве футболиста. По данным источников, немец рассматривается как будущая ключевая фигура в спортивной структуре клуба с реальными полномочиями влиять на трансферную политику.

В «Реале» считают, что Кроос должен стать человеком, который поможет вернуть системность в формировании состава, ведь он хорошо знает требования клуба, понимает игровые модели и обладает большим авторитетом в футбольной среде.

План предусматривает, что экс-хавбек получит не символическую роль, а место с реальным влиянием на ключевые решения – от трансферов до кадровой политики. В клубе убеждены, что его футбольный интеллект может быть не менее ценным, чем выступления звездных игроков на поле.

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Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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