Реал принял решение вернуть в клуб легендарного футболиста

Мадридский «Реал» решил осуществить одну из самых громких сделок летнего межсезонья.

Речь идет о возвращении Тони Крооса на «Сантьяго Бернабеу», однако не в качестве футболиста. По данным источников, немец рассматривается как будущая ключевая фигура в спортивной структуре клуба с реальными полномочиями влиять на трансферную политику.

В «Реале» считают, что Кроос должен стать человеком, который поможет вернуть системность в формировании состава, ведь он хорошо знает требования клуба, понимает игровые модели и обладает большим авторитетом в футбольной среде.

План предусматривает, что экс-хавбек получит не символическую роль, а место с реальным влиянием на ключевые решения – от трансферов до кадровой политики. В клубе убеждены, что его футбольный интеллект может быть не менее ценным, чем выступления звездных игроков на поле.