«Болит локоть». Защитник сборной пожаловался на жесткую игру Левандовски

Защитник сборной Украины Эдуард Сарапий поделился своими впечатлениями от товарищеского матча против Польши (2:0).

Футболист признался, что ему очень понравилось играть с Николаем Матвиенко в центре обороны. Он надеется, что будет играть с ним чаще. Также Эдуард рассказал об игре против звездного нападающего Роберта Левандовски.

«Многое было знакомо из Полесья в тактике сборной Украины. Доволен, что многое удалось выполнить. Болит локоть после борьбы с Левандовски. Когда выпрыгивал за ним, то нормально врезался в него», – признался Сарапий.

Следующий товарищеский матч сборная Украины проведет 7 июня против команды Дании.