Знаменитый клуб решил приобрести Зинченко, от которого избавился Аякс
Украинец может перейти в «Трабзонспор»
Турецкий «Трабзонспор» продолжает работу по укреплению состава перед стартом нового сезона и рассматривает возможность подписания украинского универсала Александра Зинченко.
По информации турецких СМИ, руководство клуба изучает финансовые условия потенциального трансфера 29-летнего футболиста. Сообщается, что «Трабзонспор» видит в украинце игрока, который может существенно усилить сразу несколько позиций.
В прошлом сезоне Зинченко выступал за амстердамский «Аякс», однако по окончании контракта покинул клуб в статусе свободного агента. Из-за травмы колена украинец пропустил часть сезона и не смог в полной мере помочь своей команде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Олійченко - це вже було, тільки попередній раз було використано слово "Знаменитий" )
Інакше я не можу зрозуміти чому цього Трабзонспора так багато у стрічці новин....