Товарищеские матчи. Мексика обыграла Австралию, разгром от Южной Корем
Сборная Эквадора нанесла поражение Саудовской Аравии
В ночь на 31 мая состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.
Мексика обыграла Австралию с минимальным перевесом (1:0), единственный гол забил Хоан Васкес.
Южная Корея разгромила Тринидад и Тобаго (5:0), по два гола провели Сон Хын Мин и Чо Гю Сон.
Сборная Эквадора нанесла поражение Саудовской Аравии (2:1).
Товарищеские матчи. 31 мая 2026
Эквадор – Саудовская Аравия – 2:1
Голы: Джексон Поросо, 35, Антони Валенсия, 51 – Султан Мандаш, 87
Южная Корея – Тринидад и Тобаго – 5:0
Голы: Сон Хын Мин, 40, 43 (пен), Чо Гю Сон, 65, 77, Хван Хи Чхан, 75 (пен)
Мексика – Австралия – 1:0
Гол: Хоан Васкес, 28
