Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи. Мексика обыграла Австралию, разгром от Южной Корем
Международные товарищеские матчи
Южная Корея
31.05.2026 04:00 – FT 5 : 0
Тринидад и Тобаго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
31 мая 2026, 11:07 | Обновлено 31 мая 2026, 11:35
100
0

Товарищеские матчи. Мексика обыграла Австралию, разгром от Южной Корем

Сборная Эквадора нанесла поражение Саудовской Аравии

31 мая 2026, 11:07 | Обновлено 31 мая 2026, 11:35
100
0
Товарищеские матчи. Мексика обыграла Австралию, разгром от Южной Корем
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 31 мая состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мексика обыграла Австралию с минимальным перевесом (1:0), единственный гол забил Хоан Васкес.

Южная Корея разгромила Тринидад и Тобаго (5:0), по два гола провели Сон Хын Мин и Чо Гю Сон.

Сборная Эквадора нанесла поражение Саудовской Аравии (2:1).

Товарищеские матчи. 31 мая 2026

Эквадор – Саудовская Аравия – 2:1

Голы: Джексон Поросо, 35, Антони Валенсия, 51 – Султан Мандаш, 87

Южная Корея – Тринидад и Тобаго – 5:0

Голы: Сон Хын Мин, 40, 43 (пен), Чо Гю Сон, 65, 77, Хван Хи Чхан, 75 (пен)

Мексика – Австралия – 1:0

Гол: Хоан Васкес, 28

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Чжо Гю Сон (Южная Корея).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Хван Хи Чан (Южная Корея).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Чжо Гю Сон (Южная Корея).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Сон Хон Мин (Южная Корея).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Южная Корея).
По теме:
«Для Мальдеры это не помеха». Безус – о первом матче сборной Украины
Польша – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Дерби с серией пенальти. Определен победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ
ЧМ-2026 по футболу товарищеские матчи сборная Мексики по футболу сборная Австралии по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Эквадора по футболу сборная Южной Кореи по футболу сборная Тринидада и Тобаго по футболу Хоан Васкес видео голов и обзор Сон Хын Мин Хван Хи Чхан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 22:05 108
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов

В серии пенальти команда Луиса Энрике одолела лондонский «Арсенал»

Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Бокс | 30 мая 2026, 23:20 0
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира

Состоялся чемпионский бой в полутяжелом весе

Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Бокс | 31.05.2026, 05:32
Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30.05.2026, 23:01
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Футбол | 31.05.2026, 10:12
Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 3
Футбол
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем