Товарищеские матчи. Мексика обыграла Австралию, разгром от Южной Корем

В ночь на 31 мая состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.

Мексика обыграла Австралию с минимальным перевесом (1:0), единственный гол забил Хоан Васкес.

Южная Корея разгромила Тринидад и Тобаго (5:0), по два гола провели Сон Хын Мин и Чо Гю Сон.

Сборная Эквадора нанесла поражение Саудовской Аравии (2:1).

Товарищеские матчи. 31 мая 2026

Эквадор – Саудовская Аравия – 2:1

Голы: Джексон Поросо, 35, Антони Валенсия, 51 – Султан Мандаш, 87

Южная Корея – Тринидад и Тобаго – 5:0

Голы: Сон Хын Мин, 40, 43 (пен), Чо Гю Сон, 65, 77, Хван Хи Чхан, 75 (пен)

Мексика – Австралия – 1:0

Гол: Хоан Васкес, 28