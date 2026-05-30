Макрон обратился в ПСЖ после победы над Арсеналом в финале ЛЧ
Президент Франции поздравил парижский клуб
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил столичный клуб ПСЖ со второй подряд победой в Лиге чемпионов.
Парижский клуб в главном матче турнира одолел лондонский «Арсенал» на стадионе в Будапеште.
Основное время завершилось вничью, а овертаймы также не порадовали забитыми мячами (1:1). Серия пенальти определила чемпиона турнира, и им стал именно ПСЖ – 4:3.
«Новая звезда засияла над Парижем! Поздравляем ПСЖ, который заставляет мечтать всю Европу. Франция гордится вами», – написал Эммануэль.
Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2026
