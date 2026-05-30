Макрон обратился в ПСЖ после победы над Арсеналом в финале ЛЧ

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил столичный клуб ПСЖ со второй подряд победой в Лиге чемпионов.

Парижский клуб в главном матче турнира одолел лондонский «Арсенал» на стадионе в Будапеште.

Основное время завершилось вничью, а овертаймы также не порадовали забитыми мячами (1:1). Серия пенальти определила чемпиона турнира, и им стал именно ПСЖ – 4:3.

«Новая звезда засияла над Парижем! Поздравляем ПСЖ, который заставляет мечтать всю Европу. Франция гордится вами», – написал Эммануэль.