  Макрон обратился в ПСЖ после победы над Арсеналом в финале ЛЧ
30 мая 2026, 23:14 | Обновлено 30 мая 2026, 23:17
Макрон обратился в ПСЖ после победы над Арсеналом в финале ЛЧ

Президент Франции поздравил парижский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил столичный клуб ПСЖ со второй подряд победой в Лиге чемпионов.

Парижский клуб в главном матче турнира одолел лондонский «Арсенал» на стадионе в Будапеште.

Основное время завершилось вничью, а овертаймы также не порадовали забитыми мячами (1:1). Серия пенальти определила чемпиона турнира, и им стал именно ПСЖ – 4:3.

«Новая звезда засияла над Парижем! Поздравляем ПСЖ, который заставляет мечтать всю Европу. Франция гордится вами», – написал Эммануэль.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
