ФОТО. Жуткий кадр: Хвича разодрал себе ногу в финале ЛЧ

30 мая проходит финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ и Арсенал. Поединок принимает стадион «Пушкаш-Арена» в Будапеште, Венгрия.

Во время финала грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия до крови разорвал себе ногу в зоне между гольфом и коленом.

Интересно, что, несмотря на неприятную травму кожи, грузин заработал на себе пенальти, после которого его команда сравняла счет встречи.

ФОТО. Жуткий кадр: Хвича разорвал себе ногу в финале ЛЧ