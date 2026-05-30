ФОТО. Жуткий кадр: Хвича разодрал себе ногу в финале ЛЧ
Через несколько минут Кварацхелия заработал пенальти
30 мая проходит финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ и Арсенал. Поединок принимает стадион «Пушкаш-Арена» в Будапеште, Венгрия.
Во время финала грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия до крови разорвал себе ногу в зоне между гольфом и коленом.
Интересно, что, несмотря на неприятную травму кожи, грузин заработал на себе пенальти, после которого его команда сравняла счет встречи.
LA HERIDA DE KVARATSKHELIA 🤯🇬🇪#UCLxDAZN pic.twitter.com/Dlhi0NqWNM— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 30, 2026
