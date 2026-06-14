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  4. Проблема на ЧМ-2026: сборная Швейцарии попала под санкции в США
Чемпионат мира
14 июня 2026, 07:32 |
306
0

Проблема на ЧМ-2026: сборная Швейцарии попала под санкции в США

Команде запретили передвигаться на велосипедах

14 июня 2026, 07:32 |
306
0
Проблема на ЧМ-2026: сборная Швейцарии попала под санкции в США
Кубок мира
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Сборная Швейцарии столкнулась с неожиданной проблемой на чемпионате мира в США.

Как сообщают СМИ, футболистам команды запретили передвигаться на велосипедах между отелем и тренировочной базой из-за опасности встречи с гремучими змеями.

Швейцарские игроки планировали преодолевать около семи километров от отеля до тренировочного центра на велосипедах. Однако местные власти выступили против такой идеи из-за повышенной активности ядовитых змей в этом районе.

Сейчас подопечные Мурата Якина завершают подготовительный этап в Швейцарии.

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сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Tuttomercatoweb
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