Проблема на ЧМ-2026: сборная Швейцарии попала под санкции в США
Команде запретили передвигаться на велосипедах
Сборная Швейцарии столкнулась с неожиданной проблемой на чемпионате мира в США.
Как сообщают СМИ, футболистам команды запретили передвигаться на велосипедах между отелем и тренировочной базой из-за опасности встречи с гремучими змеями.
Швейцарские игроки планировали преодолевать около семи километров от отеля до тренировочного центра на велосипедах. Однако местные власти выступили против такой идеи из-за повышенной активности ядовитых змей в этом районе.
Сейчас подопечные Мурата Якина завершают подготовительный этап в Швейцарии.
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