Хорошо заработали. Карпаты за два 2 дня оформили рекордные трансферы
Домчак и Фаал принесли 8 миллионов
Карпаты 28 и 29 мая провели два трансфера, продав вратаря Назара Домчака в пражскую Славию и форварда Бубукара Фаала в Викторию Плзень.
Сообщается, что чешские клубы активировали клаусулы в контрактах игроков, что принесет Карпатам 5 миллионов евро за Домчака и 3 миллиона евро – за Фаала.
Это два самых крупных трансфера в истории львовского клуба.
Интересно, что следующие два крупнейших трансфера случились не так давно: Полесье приобрело Олега Федора за 1,8 миллиона евро и Игоря Краснопира за 1,2 миллиона евро (данные Transfermarkt).
Топ-5 закрывает вратарь Яков Кинарейкин, которого продали в Вильярреал за 700 тысяч.
