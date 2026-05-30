Хорошо заработали. Карпаты за два 2 дня оформили рекордные трансферы

Карпаты 28 и 29 мая провели два трансфера, продав вратаря Назара Домчака в пражскую Славию и форварда Бубукара Фаала в Викторию Плзень.

Сообщается, что чешские клубы активировали клаусулы в контрактах игроков, что принесет Карпатам 5 миллионов евро за Домчака и 3 миллиона евро – за Фаала.

Это два самых крупных трансфера в истории львовского клуба.

Интересно, что следующие два крупнейших трансфера случились не так давно: Полесье приобрело Олега Федора за 1,8 миллиона евро и Игоря Краснопира за 1,2 миллиона евро (данные Transfermarkt).

Топ-5 закрывает вратарь Яков Кинарейкин, которого продали в Вильярреал за 700 тысяч.