Цыганков получил предложение покинуть Жирону от учасника Лиги Европы
Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины
Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков с высокой вероятностью покинет клуб, который вылетел в низший дивизион по итогам сезона 2025/26.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который намерен укрепить линию атаки перед стартом в Лиге Европы. «Бордово-синие» заняли третье место в Суперлиге.
«Идет работа по усилению флангов перед новым сезоном. «Трабзонспор» пополнил трансферный список Виктором Цыганковым, выступающим в Ла Лиге.
У 28-летнего украинского игрока остался один год по контракту с «Жироной», поэтому Цыганков получил привлекательное предложение от турецкого клуба», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 15 миллионов евро.
