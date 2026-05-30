  4. Цыганков получил предложение покинуть Жирону от учасника Лиги Европы
30 мая 2026, 10:01
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от учасника Лиги Европы

Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков с высокой вероятностью покинет клуб, который вылетел в низший дивизион по итогам сезона 2025/26.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который намерен укрепить линию атаки перед стартом в Лиге Европы. «Бордово-синие» заняли третье место в Суперлиге.

«Идет работа по усилению флангов перед новым сезоном. «Трабзонспор» пополнил трансферный список Виктором Цыганковым, выступающим в Ла Лиге.

У 28-летнего украинского игрока остался один год по контракту с «Жироной», поэтому Цыганков получил привлекательное предложение от турецкого клуба», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 15 миллионов евро.

Николай Тытюк Источник
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Комментарии 4
Давайте вже новину про Луніна, чи прийнято рішення?
Или Вильяреал или Аякс за тренером
Давайте в Трабзоне собирайте филиал сборной Украины. Зато какая будет команда сыгранная.
Только не понятно кто тренером будет - Мальдера или тренер клуба.
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
