Мудрик получил ужасную новость из Лондона. Челси принял решение

Лондонский «Челси» начал юридическую процедуру по расторжению контракта с украинским вингером Михаилом Мудриком, сообщают британские СМИ.

По информации источника, ситуация оказалась значительно сложнее, чем ожидали в клубе. Из-за допинговой дисквалификации «синие» не могут просто прекратить сотрудничество по стандартным основаниям, поскольку контракт содержит специальные пункты о нарушениях, связанных с запрещенными веществами.

В клубе считают, что окончательное решение может затянуться на несколько месяцев. На данный момент Мудрик формально остается игроком «Челси», получает часть зарплаты, но не имеет права тренироваться с основной командой.