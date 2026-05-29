Мудрик получил ужасную новость из Лондона. Челси принял решение
Лондонский клуб работает над расторжением контракта с украинцем
Лондонский «Челси» начал юридическую процедуру по расторжению контракта с украинским вингером Михаилом Мудриком, сообщают британские СМИ.
По информации источника, ситуация оказалась значительно сложнее, чем ожидали в клубе. Из-за допинговой дисквалификации «синие» не могут просто прекратить сотрудничество по стандартным основаниям, поскольку контракт содержит специальные пункты о нарушениях, связанных с запрещенными веществами.
В клубе считают, что окончательное решение может затянуться на несколько месяцев. На данный момент Мудрик формально остается игроком «Челси», получает часть зарплаты, но не имеет права тренироваться с основной командой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Любовь к спорту точно будет плюсом
Это подтвердил тренер «канониров» Микель Артета