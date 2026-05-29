Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мудрик получил ужасную новость из Лондона. Челси принял решение
29 мая 2026, 23:07
Мудрик получил ужасную новость из Лондона. Челси принял решение

Лондонский клуб работает над расторжением контракта с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» начал юридическую процедуру по расторжению контракта с украинским вингером Михаилом Мудриком, сообщают британские СМИ.

По информации источника, ситуация оказалась значительно сложнее, чем ожидали в клубе. Из-за допинговой дисквалификации «синие» не могут просто прекратить сотрудничество по стандартным основаниям, поскольку контракт содержит специальные пункты о нарушениях, связанных с запрещенными веществами.

В клубе считают, что окончательное решение может затянуться на несколько месяцев. На данный момент Мудрик формально остается игроком «Челси», получает часть зарплаты, но не имеет права тренироваться с основной командой.

Михаил Мудрик Челси расторжение контракта допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 6
И на какие шишы теперь Мишка будет водить свою тёлку по ресторанам?? Руководство Челси совсем не думает про парня!
Пусть созвонятся с Бенфикой, там тоже ломают голову: что делать с Судаковым и Трубиным.
Фейк новина від жовтушного Х пабліка 
