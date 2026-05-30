  4. Стало известно, сколько УЕФА заплатила Шахтеру за еврокубковый сезон
Донецкий «Шахтер» вошел в тройку клубов, получивших наибольшие выплаты по итогам Лиги конференций сезона 2025/26.

По данным Football Meets Data, команда Арды Турана заработала 14,1 миллиона евро, что стало третьим показателем среди всех участников турнира.

Больше украинского клуба получили только английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Победитель турнира пополнил бюджет на 20,4 млн евро, тогда как представитель Ла Лиги заработал 17,8 млн.

В общую сумму вошли стартовые выплаты от УЕФА, бонусы за результаты матчей, место в рейтинге, выход в плей-офф, а также средства от телевизионных прав и клубных коэффициентов.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги конференций «горняки» дошли до полуфинала, где по сумме двух матчей уступили «Кристал Пэлас» со счетом 2:5.

