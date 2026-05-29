  Гуцуляк объяснил, почему не поможет сборной в матчах с Польшей и Дани
29 мая 2026, 18:44 | Обновлено 29 мая 2026, 19:54
Гуцуляк объяснил, почему не поможет сборной в матчах с Польшей и Дани

Травма игрока оказалась серьезнее, чем казалось ранее

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Вингер «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк рассказал о характере своей травмы, из-за которой футболист не сможет принять участие в предстоящих матчах национальной команды против Польши и Дании.

«Я был в расположении сборной и готовился. До поездки на МРТ я был уверен, что все в порядке. МРТ показало, что еще нужно 7-10 дней на восстановление. Это очень досадно, ведь сам формат травмы коварный, и я уже приступил к работе и готовился начать сбор», – сказал игрок.

Для сборной Украины это первый учебно-тренировочный сбор не за границей с начала полномасштабного вторжения. Команда Андреа Мальдеры сыграет с Польшей 31 мая, с Данией – 7 июня.

Андрей Плыгун Источник: Трибуна
