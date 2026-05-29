Гуцуляк объяснил, почему не поможет сборной в матчах с Польшей и Дани
Травма игрока оказалась серьезнее, чем казалось ранее
Вингер «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк рассказал о характере своей травмы, из-за которой футболист не сможет принять участие в предстоящих матчах национальной команды против Польши и Дании.
«Я был в расположении сборной и готовился. До поездки на МРТ я был уверен, что все в порядке. МРТ показало, что еще нужно 7-10 дней на восстановление. Это очень досадно, ведь сам формат травмы коварный, и я уже приступил к работе и готовился начать сбор», – сказал игрок.
Для сборной Украины это первый учебно-тренировочный сбор не за границей с начала полномасштабного вторжения. Команда Андреа Мальдеры сыграет с Польшей 31 мая, с Данией – 7 июня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии
Бабукарр Фаал за 4 месяца принес «Карпатам» прибыль в размере 2,5 млн евро