Игроки ПСЖ могут получит огромные призовые за победу в Лиги чемпионов

Футболисты «ПСЖ» могут получить большие призовые за победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, игроки парижского гранда получат по 1 миллиону евро в случае, если обыграют английский клуб в финале главного еврокубка.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

