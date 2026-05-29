  Игроки ПСЖ могут получит огромные призовые за победу в Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 мая 2026, 18:51 | Обновлено 29 мая 2026, 19:48
Игроки ПСЖ могут получит огромные призовые за победу в Лиги чемпионов

Парижский гранд может выделить по миллиону евро для каждого футболиста за триумф над «Арсеналом»

29 мая 2026, 18:51 | Обновлено 29 мая 2026, 19:48
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты «ПСЖ» могут получить большие призовые за победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, игроки парижского гранда получат по 1 миллиону евро в случае, если обыграют английский клуб в финале главного еврокубка.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» определился с заявкой на финал Лиги чемпионов.

Даниил Кирияка Источник: L'Equipe
