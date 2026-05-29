Игроки ПСЖ могут получит огромные призовые за победу в Лиги чемпионов
Парижский гранд может выделить по миллиону евро для каждого футболиста за триумф над «Арсеналом»
Футболисты «ПСЖ» могут получить большие призовые за победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, игроки парижского гранда получат по 1 миллиону евро в случае, если обыграют английский клуб в финале главного еврокубка.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» определился с заявкой на финал Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес
Организация больше не будет прислушиваться к мнению болельщиков при организации подобных боев