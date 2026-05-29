Решение принято. Трабзонспор определил два сценария на будущее Зубкова

Турецкий «Трабзонспор» определился с планами в отношении украинского вингера команды Александра Зубкова.

Ранее Зубков сообщил руководству клуба о желании уйти. Из-за семейных проблем футболист не намерен продолжать сотрудничество с «Трабзонспором».

Сообщается, что клуб рассматривает в связи с этой ситуацией два сценария. Первый заключается в продаже Александра, но только при условии, что предложение составит не менее 6 млн евро. В таком случае представители клуба немедленно начнут искать альтернативу для украинца.

Второй сценарий – оставление игрока в команде. Если на Зубкова не будет претендентов, способных удовлетворить финансовые требования клуба, тренерский штаб будет планировать новый сезон с учетом украинца в составе.

Источник отмечает, что в настоящее время Александр фигурирует в трансферных списках многих европейских клубов, однако пока приемлемых предложений в «Трабзонспор» они не поступало.