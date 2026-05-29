  4. Решение принято. Трабзонспор определил два сценария на будущее Зубкова
29 мая 2026, 17:34 | Обновлено 29 мая 2026, 17:36
Решение принято. Трабзонспор определил два сценария на будущее Зубкова

В клубе определили условия продажи вингера

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» определился с планами в отношении украинского вингера команды Александра Зубкова.

Ранее Зубков сообщил руководству клуба о желании уйти. Из-за семейных проблем футболист не намерен продолжать сотрудничество с «Трабзонспором».

Сообщается, что клуб рассматривает в связи с этой ситуацией два сценария. Первый заключается в продаже Александра, но только при условии, что предложение составит не менее 6 млн евро. В таком случае представители клуба немедленно начнут искать альтернативу для украинца.

Второй сценарий – оставление игрока в команде. Если на Зубкова не будет претендентов, способных удовлетворить финансовые требования клуба, тренерский штаб будет планировать новый сезон с учетом украинца в составе.

Источник отмечает, что в настоящее время Александр фигурирует в трансферных списках многих европейских клубов, однако пока приемлемых предложений в «Трабзонспор» они не поступало.

Комментарии 3
Хто в курсі проблем сімейних ?
Рышення прийнято. Піде або залишиться)))
точно прийнято? не ухвалено? 
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
