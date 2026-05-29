Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ротань неожиданно возглавит другой клуб после бронзы с Полесьем в УПЛ
29 мая 2026, 13:33
Ротань неожиданно возглавит другой клуб после бронзы с Полесьем в УПЛ

Тренер посетит Черкассы

ФК Полесье. Руслан Ротань

Легендарный украинский полузащитник Руслан Ротань, возглавляющий ныне житомирское Полесье, приедет в Черкассы, где на один матч станет главным тренером местной команды.

Украинский специалист возглавит ФК «Черкасские Козаки - Rybtrade», выступающий на проводимом в Черкассах «Кубке городского головы». Об этом пишут местные издания.

Руслан Ротань в качестве игрока команды «Черкасские Козаки» сыграл в прошлогоднем финале Кубка городского головы, но в этом году будет на тренерском мостике.

В сезоне 2025/26 Руслан Ротань вместе с житомирским Полесьем завоевал бронзовые медали Украинской Премьер-лиги, уступив лишь черкасскому ЛНЗ и донецкому Шахтеру.

А що несподіванного в цій новині? Що в показовому матчі він буде тренером? Автор новини може вже с Олійченко в безглуздих заголовках змагаться...)
