Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко получил изысканный вариант трансфера после изгнания из Аякса
Нидерланды
29 мая 2026, 21:02 |
1328
4

Зинченко получил изысканный вариант трансфера после изгнания из Аякса

Футболист может продолжить карьеру в «ПСВ»

29 мая 2026, 21:02 |
1328
4 Comments
Зинченко получил изысканный вариант трансфера после изгнания из Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

ПСВ ищет замену защитнику Мауро Жуниору, который может покинуть клуб следующим летом.

По информации FootballTransfers, бразилец настроен на смену команды, а главным претендентом на игрока называют «Порту».

В нидерландском клубе уже определили трех потенциальных кандидатов на замену универсальному футболисту. Среди них оказался защитник «Аякса» Александр Зинченко.

Сообщается, что у украинца стиль игры очень похож на Мауро Жуниора, а его опыт может стать важным фактором для ПСВ. В то же время в клубе учитывают, что Зинченко сейчас восстанавливается после травмы.

Также в списке ПСВ находятся Матс Ротс из «Твенте» и Василиос Загаритис из «Херенвена».

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.

По теме:
Моуриньо требует от Реала срочный трансфер
Колос определился с еще одним летним новичком
Ньюкасл получит намного больше 80 млн евро за Гордона. Детали сделки
ПСВ Аякс Александр Зинченко трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: FootballTransfers
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 29 мая 2026, 08:41 2
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен

Организация больше не будет прислушиваться к мнению болельщиков при организации подобных боев

В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 29 мая 2026, 05:44 5
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх

Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес

«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Футбол | 29.05.2026, 19:25
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 29.05.2026, 19:10
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Футбол | 29.05.2026, 09:15
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PSV - конкурент... Так що нічого поганого не бачу. Гарна країна і треба працювати
Ответить
0
Вишуканий варіант,став м'ячем.Всі футболять чим подальше.
Ответить
-1
Та скоро подерутся все за Зинченко
Ответить
-1
Слабкуватий він гравець-краще сказати ніякий-подобний до шапуренко
Ответить
-2
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
29.05.2026, 00:07 19
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 30
Футбол
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 37
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем