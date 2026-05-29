Зинченко получил изысканный вариант трансфера после изгнания из Аякса

ПСВ ищет замену защитнику Мауро Жуниору, который может покинуть клуб следующим летом.

По информации FootballTransfers, бразилец настроен на смену команды, а главным претендентом на игрока называют «Порту».

В нидерландском клубе уже определили трех потенциальных кандидатов на замену универсальному футболисту. Среди них оказался защитник «Аякса» Александр Зинченко.

Сообщается, что у украинца стиль игры очень похож на Мауро Жуниора, а его опыт может стать важным фактором для ПСВ. В то же время в клубе учитывают, что Зинченко сейчас восстанавливается после травмы.

Также в списке ПСВ находятся Матс Ротс из «Твенте» и Василиос Загаритис из «Херенвена».

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.