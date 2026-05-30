Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 мая 2026, 02:32 |
В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением

Яремчуку предоставили возможность поддерживать форму

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Роман Яремчук присоединился к национальной сборной Украины, которая готовится к предстоящим товарищеским матчам под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры.

Перед началом работы в сборной нападающий провел несколько тренировочных дней на базе «Динамо» (Киев), где поддерживал игровую форму. Футболист поблагодарил киевский клуб за условия для подготовки.

«Несколько дней напряженной работы перед тем, как присоединиться к национальной сборной. Спасибо киевскому «Динамо» за теплый прием и все условия для качественной подготовки.

Большое спасибо моему тренеру Антону Королькову, который ежедневно подталкивал меня и заставлял выкладываться на максимум. Готов к тому, что будет дальше», – добавил нападающий.

Роман Яремчук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
