Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер на подходе. Колосс договорился о новом трансфере
Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 18:38 | Обновлено 28 мая 2026, 18:45
465
0

Легионер на подходе. Колосс договорился о новом трансфере

Украинский клуб работает над переходом албанца Ирги Касаллы

28 мая 2026, 18:38 | Обновлено 28 мая 2026, 18:45
465
0
Легионер на подходе. Колосс договорился о новом трансфере
Instagram. Ирги Касалла

Украинский клуб «Колос» из Ковалёвки нашёл усиление для атакующей линии в албанском клубе «Вора».

По информации источника, «Колос» договорился о трансфере 23-летнего Ирги Касаллы, который способен сыграть как в полузащите, так и на фланге атаки.

Ориентировочно украинский клуб заплатит за Ирги около 250 тысяч евро. Информация об условиях сотрудничества отсутствует.

На счету Касаллы 67 матчей в составе «Воры», в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами.

Ранее «Колос» объявил о подписании вратаря из киевского «Динамо».

По теме:
Домчак дал объяснения, почему выбрал переезд в чешскую Славию
Тревожный сигнал. Лидер Манчестер Сити намерен уйти: на радаре гранды
Известный немецкий клуб интересовался хавбеком Руха
Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ чемпионат Албании по футболу
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Футбол | 28 мая 2026, 07:08 4
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим

Будет решено будущее Бленуце

ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
Бокс | 28 мая 2026, 07:45 15
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком

Рико заявил, что решил завершить карьеру в кикбоксинге

Впервые в истории один футболист взял два еврокубка за сезон
Футбол | 28.05.2026, 18:43
Впервые в истории один футболист взял два еврокубка за сезон
Впервые в истории один футболист взял два еврокубка за сезон
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 28.05.2026, 14:25
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Бокс | 28.05.2026, 09:53
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28.05.2026, 05:02 13
Футбол
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 15
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 14
Бокс
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 5
Футбол
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 11
Хоккей
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем