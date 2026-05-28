Легионер на подходе. Колосс договорился о новом трансфере

Украинский клуб «Колос» из Ковалёвки нашёл усиление для атакующей линии в албанском клубе «Вора».

По информации источника, «Колос» договорился о трансфере 23-летнего Ирги Касаллы, который способен сыграть как в полузащите, так и на фланге атаки.

Ориентировочно украинский клуб заплатит за Ирги около 250 тысяч евро. Информация об условиях сотрудничества отсутствует.

На счету Касаллы 67 матчей в составе «Воры», в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами.

Ранее «Колос» объявил о подписании вратаря из киевского «Динамо».