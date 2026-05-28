Стало известно, зачем Бессмертоного пригласили в Динамо

Стало известно, зачем украинский специалист Анатолий Бесссмертный перебрался из «Виктории» Сумы в киевское «Динамо». Об этом ТаТоТаке.

По информации источника, приглашение коуча была инициативой главного тренера столичного гранда Игоря Костюка. Бессмертный будет отвечать за оборону киевского клуба.

Последние три года Анатолий Бессмертный провел в сумской «Виктории». Текущий сезоне команда провела в первой лиге, где ща 29 матчей набрала 36 пунктов и идет на 8-й позиции.

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ объявил о подписании голкипера «Динамо».