  4. Стало известно, зачем Бессмертоного пригласили в Динамо
28 мая 2026, 18:24
Стало известно, зачем Бессмертоного пригласили в Динамо

Приглашение Анатолия Бессмертного киевский клуб является инициативой Игоря Костюка

Виктория Сумы. Анатолий Бесссмертный

Стало известно, зачем украинский специалист Анатолий Бесссмертный перебрался из «Виктории» Сумы в киевское «Динамо». Об этом ТаТоТаке.

По информации источника, приглашение коуча была инициативой главного тренера столичного гранда Игоря Костюка. Бессмертный будет отвечать за оборону киевского клуба.

Последние три года Анатолий Бессмертный провел в сумской «Виктории». Текущий сезоне команда провела в первой лиге, где ща 29 матчей набрала 36 пунктов и идет на 8-й позиции.

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ объявил о подписании голкипера «Динамо».

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Анатолий Бессмертный отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
