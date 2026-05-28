Турция28 мая 2026, 21:28 | Обновлено 28 мая 2026, 22:24
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого выгнал Аякс
Украинец может оказаться в «Трабзонспоре»
Футболист сборной Украины Александр Зинченко готовится к смене клуба этим летом.
Как отмечает источник, действующий обладатель Кубка Турции «Трабзонспор» начал переговоры с Александром Зинченко о будущем сотрудничестве.
В текущем сезоне Зинченко провел на клубном уровне 12 матчей без результативных действий. Украинец пропустил вторую часть сезона из-за травмы и последующей операции.
Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.
Зінченко залікував травму,
послав нах.. якусь Аяксу,
розглядає інші варіанти,
але Туреччини там нема.