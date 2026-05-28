Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого выгнал Аякс

Футболист сборной Украины Александр Зинченко готовится к смене клуба этим летом.

Как отмечает источник, действующий обладатель Кубка Турции «Трабзонспор» начал переговоры с Александром Зинченко о будущем сотрудничестве.

В текущем сезоне Зинченко провел на клубном уровне 12 матчей без результативных действий. Украинец пропустил вторую часть сезона из-за травмы и последующей операции.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.