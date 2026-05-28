Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристал Пэлас – Райо Вальекано – 1:0. Финал Лиги конференций. Видео голов
27.05.2026 22:00 – FT 1 : 0
28 мая 2026, 00:09 |
Кристал Пэлас – Райо Вальекано – 1:0. Финал Лиги конференций. Видео голов

27 мая прошел финальный матч Лиги конференций 2025/26 между командами Кристал Пэлас и Райо Вальекано.

Коллективы сыграли на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциге, Германия. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Единственный гол на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета.

Это третий трофей Кристал Пэлас в истории клуба после Кубка Англии 2024/25 и Суперкубка Англии 2025.

Лига конференций 2025/26. Финал, 27 мая

Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 1:0

Гол: Матета, 51

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Матета, 51 мин.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас), асcист Адам Уортон.
Матета стал первым французом, забившим в финалах Лиги конференций
В 6-й раз в одном сезоне два английских клуба выиграли европейские турниры
Кристал Пэлас стал 12-м английским клубом, выигравшим еврокубок
Даниил Агарков Sport.ua
