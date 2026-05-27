Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома объявила о подписании результативного нападающего
Италия
27 мая 2026, 09:24 | Обновлено 27 мая 2026, 09:37
347
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома объявила о подписании результативного нападающего

Римский клуб выкупил Дониелла Малена из «Астон Виллы»

27 мая 2026, 09:24 | Обновлено 27 мая 2026, 09:37
347
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома объявила о подписании результативного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Дониелл Мален

«Рома» выкупила контракт нападающего «Астон Виллы» Дониелла Малена. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

Соглашение между 27-летним футболистом и «волками» рассчитано до лета 2030 года. Он провел в составе «Ромы» полгода на правах аренды – 20 матчей, 15 голов и три ассиста.

С 14 забитыми мячами он стал вторым в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Италии, уступив лишь Лаутаро Мартинес – аргентинец 17 раз поразил ворота соперников.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» подписала новый контракт с опытным защитником.

По теме:
Звезда сборной Украины может сменить клуб. Речь о трансфере в топ-клуб АПЛ
Пономарев пояснил, каких футболистов подпишет ЛНЗ перед стартом в ЛК
Журналист объяснил, почему Домчак не перешел в Лилль
Дониелл Мален Рома Рим Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: ФК Рома
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Футбол | 27 мая 2026, 06:52 9
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер

Киевский клуб близок к заключению соглашения с Делловой

Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Бокс | 26 мая 2026, 14:40 3
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание

Он не слышал гонг перед тем, как остановил бой, сообщил Питер Фьюри

Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Бокс | 26.05.2026, 09:45
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Футбол | 26.05.2026, 10:02
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Футбол | 27.05.2026, 09:13
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 13
Футбол
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
26.05.2026, 00:08 1
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 7
Футбол
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем