ОФИЦИАЛЬНО. Рома объявила о подписании результативного нападающего
Римский клуб выкупил Дониелла Малена из «Астон Виллы»
«Рома» выкупила контракт нападающего «Астон Виллы» Дониелла Малена. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.
Соглашение между 27-летним футболистом и «волками» рассчитано до лета 2030 года. Он провел в составе «Ромы» полгода на правах аренды – 20 матчей, 15 голов и три ассиста.
С 14 забитыми мячами он стал вторым в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Италии, уступив лишь Лаутаро Мартинес – аргентинец 17 раз поразил ворота соперников.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» подписала новый контракт с опытным защитником.
