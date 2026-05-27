ОФИЦИАЛЬНО. Рома объявила о подписании результативного нападающего

«Рома» выкупила контракт нападающего «Астон Виллы» Дониелла Малена. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

Соглашение между 27-летним футболистом и «волками» рассчитано до лета 2030 года. Он провел в составе «Ромы» полгода на правах аренды – 20 матчей, 15 голов и три ассиста.

С 14 забитыми мячами он стал вторым в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Италии, уступив лишь Лаутаро Мартинес – аргентинец 17 раз поразил ворота соперников.

