  Национальный рекорд. Впервые пять украинок вышли во 2-й ранд Ролан Гаррос
Национальный рекорд. Впервые пять украинок вышли во 2-й ранд Ролан Гаррос

Костюк, Стародубцева, Снигур, Свитолина и Олейникова продолжают борьбу на мейджоре

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Открытом чемпионате Франции.

Впервые в истории пять украинок сыграют во втором раунде Ролан Гаррос.

Стартовые матчи на мейджоре в Париже 2026 года выиграли Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Элина Свитолина и Александра Олейникова.

Две представительницы Украины – Даяна Ястремская и Ангелина Калинина – покинули соревнования в первом же круге.

Лучший результат Украины в третьем раунде – три теннисистки. Этот рекорд был установлен в прошлом году, когда в 1/16 финала прошли Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Результаты украинок в первом раунде Ролан Гаррос:

  • Элина Свитолина [7] – Анна Бондар – 3:6, 6:1, 7:6 (10:3)
  • Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева – 6:2, 6:3
  • Даяна Ястремская – Жасмин Паолини [13] – 5:7, 3:6
  • Юлия Стародубцева – Анна Блинкова – 6:3, 6:1
  • Александра Олейникова – Елена Приданкина [Q] – 6:1, 6:2
  • Ангелина Калинина – Диан Парри – 6:0, 2:6, 4:6
  • Дарья Снигур – Клара Таусон [21] – 3:6, 7:5, 6:2

Соперницы украинок во втором раунде Ролан Гаррос:

  • Элина Свитолина [7] – Кейтлин Кеведо [Q]
  • Марта Костюк [15] – Кэти Волынец
  • Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина [2]
  • Александра Олейникова – Кимберли Биррелл
  • Дарья Снигур – Пейтон Стернс
Більше в боротьбі залишилось лише американок, всі решта позаду, навіть чешки з нейтралками. Щоправда, американок аж тринадцять)
Тре брати того року кубок Біллі Джин,поки йде гра
Це ще один доказ того що український теніс на підйомі 
