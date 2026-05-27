Национальный рекорд. Впервые пять украинок вышли во 2-й ранд Ролан Гаррос

Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Открытом чемпионате Франции.

Впервые в истории пять украинок сыграют во втором раунде Ролан Гаррос.

Стартовые матчи на мейджоре в Париже 2026 года выиграли Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Элина Свитолина и Александра Олейникова.

Две представительницы Украины – Даяна Ястремская и Ангелина Калинина – покинули соревнования в первом же круге.

Лучший результат Украины в третьем раунде – три теннисистки. Этот рекорд был установлен в прошлом году, когда в 1/16 финала прошли Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Результаты украинок в первом раунде Ролан Гаррос:

Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева – 6:2, 6:3

Даяна Ястремская – Жасмин Паолини [13] – 5:7, 3:6

Юлия Стародубцева – Анна Блинкова – 6:3, 6:1

Александра Олейникова – Елена Приданкина [Q] – 6:1, 6:2

Ангелина Калинина – Диан Парри – 6:0, 2:6, 4:6

Дарья Снигур – Клара Таусон [21] – 3:6, 7:5, 6:2

Соперницы украинок во втором раунде Ролан Гаррос: