Национальный рекорд. Впервые пять украинок вышли во 2-й ранд Ролан Гаррос
Костюк, Стародубцева, Снигур, Свитолина и Олейникова продолжают борьбу на мейджоре
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Открытом чемпионате Франции.
Впервые в истории пять украинок сыграют во втором раунде Ролан Гаррос.
Стартовые матчи на мейджоре в Париже 2026 года выиграли Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Элина Свитолина и Александра Олейникова.
Две представительницы Украины – Даяна Ястремская и Ангелина Калинина – покинули соревнования в первом же круге.
Лучший результат Украины в третьем раунде – три теннисистки. Этот рекорд был установлен в прошлом году, когда в 1/16 финала прошли Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.
Результаты украинок в первом раунде Ролан Гаррос:
- Элина Свитолина [7] – Анна Бондар – 3:6, 6:1, 7:6 (10:3)
- Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева – 6:2, 6:3
- Даяна Ястремская – Жасмин Паолини [13] – 5:7, 3:6
- Юлия Стародубцева – Анна Блинкова – 6:3, 6:1
- Александра Олейникова – Елена Приданкина [Q] – 6:1, 6:2
- Ангелина Калинина – Диан Парри – 6:0, 2:6, 4:6
- Дарья Снигур – Клара Таусон [21] – 3:6, 7:5, 6:2
Соперницы украинок во втором раунде Ролан Гаррос:
- Элина Свитолина [7] – Кейтлин Кеведо [Q]
- Марта Костюк [15] – Кэти Волынец
- Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина [2]
- Александра Олейникова – Кимберли Биррелл
- Дарья Снигур – Пейтон Стернс
