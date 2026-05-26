  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эксфорвард Кривбасса попал в предварительную заявку Ганы на ЧМ
26 мая 2026, 23:44 | Обновлено 26 мая 2026, 23:48
ОФИЦИАЛЬНО. Эксфорвард Кривбасса попал в предварительную заявку Ганы на ЧМ

Карлушу Кейрушу еще нужно будет отсеять двух игроков

Getty Images/Global Images Ukraine. Принс Аду

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш назвал список из 28 футболистов, вызванных в национальную команду для подготовки к чемпионату мира 2026.

В состав попал экснападающий «Кривбасса» Принс Аду, который выступал за криворожцев с 2023 по 2024 годы и забил 4 гола в 18 матчах.

Также в заявку включен полузащитник «Вильярреала» Томас Партей, несмотря на то, что в Великобритании он должен предстать перед судом по обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии.

В рекомендациях правительства США указано: «Если вас когда-либо арестовывали, предупреждали и/или осуждали за правонарушение где-либо в мире, вы обязаны указать это при подаче заявления на визу».

Партей провел пять из шести матчей сборной Ганы в квалификации к чемпионату мира в прошлом году, один раз оставшись в запасе. Два поединка состоялись еще до объявления первых обвинений, а еще три – в сентябре и октябре.

После того как в ноябре его не вызвали в сборную, в марте он сыграл в товарищеских матчах против Австрии и Германии.

В этом сезоне хавбек провел 31 матч за «Вильярреал», в частности в сентябре вернулся в северный Лондон на матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Партей начинал игру в запасе и во время разминки у боковой линии услышал скандирование: «Thomas Partey, we know what you are». Он вышел на поле на 78-й минуте, и каждый раз, когда касался мяча, трибуны его освистывали.

Гана начнет тренировочный сбор в Кардиффе перед товарищеским матчем против Уэльса, который запланирован на 2 июня. Во время чемпионата мира африканская сборная будет базироваться в Провиденсе, штат Род-Айленд, а матчи группового этапа проведет в Торонто, Бостоне и Филадельфии.

Гана должна определиться с окончательной заявкой на чемпионат мира, в которую могут войти максимум 26 футболистов, до 1 июня. Команда Карлуша Кейруша сыграет в группе L против Панамы, Англии и Хорватии.

Предварительная заявка сборной Ганы на ЧМ-2026:

Вратари: Бенджамин Асаре (Аккра Хартс оф Оук), Лоуренс Ати-Зиги (Санкт-Галлен), Джозеф Ананг (Сент-Патрикс Атлетик), Соломон Агбаси (Аккра Хартс оф Оук), Пол Реверсон (Аякс).

Защитники: Баба Рахман (ПАОК), Гидеон Менса (Осер), Марвин Сеная (Осер), Алиду Сейду (Ренн), Абдул Мумин (Райо Вальекано), Джером Опоку (Истанбул Башакшехир), Йонас Аджетей (Вольфсбург), Коджо Оппонг Пепра (Ницца), Александер Джику (Спартак» Москва), Элиша Овусу (Осер).

Полузащитники: Томас Партей (Вильярреал), Кваси Сибо (Реал Овьедо), Огюстин Боакье (Сент-Этьен), Калеб Йиренкьи (Норшелланн), Абдул Фатаву (Лестер Сити).

Нападающие: Камалдин Сулемана (Аталанта), Кристофер Бонсу Баа (Аль-Кадсия), Эрнест Нуама (Лион), Антуан Семеньо (Манчестер Сити), Брэндон Томас-Асанте (Ковентри Сити), Принс Аду (Виктория Пльзень), Иньяки Вильямс (Атлетик Бильбао), Джордан Айю (Лестер Сити).

Цікаво....А Іньякі Вільямс хіба не заграний за зб.Іспанії?
