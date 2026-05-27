Нападающий киевского Динамо принял решение сменить клуб

Нападающий Владислав Бленуце может покинуть «Динамо» уже этим летом.

По информации румынских СМИ, интерес к форварду продолжает проявлять «Динамо» Бухарест. Клуб планирует вернуться к переговорам после завершения сезона. Ситуацию прокомментировал агент футболиста Аркадий Запорожану.

«Не знаю, каковы у «Динамо» Бухарест шансы на трансфер Бленуце. Больше конкретики будет уже летом, во время трансферного окна. Сейчас никаких деталей нет, за два дня такие вопросы не решаются.

Сообщается, что сам Бленуце хочет получать больше игрового времени. В нынешнем сезоне форвард провел лишь 11 матчей, преимущественно выходя не из стартового состава. Контракт игрока с киевским клубом действует до 2030 года, поэтому наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры считается аренда», – отмечает Запорожану.