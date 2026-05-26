Он сделал дубль. Нигерия выиграла товарищеский матч в Лондоне

Вечером 26 мая сборная Нигерии выиграла товарищеский матч в Лондоне.

Подопечные Эрика Шелля и переиграли команду Зимбабве со счетом 2:0.

Забив два мяча, хавбек Миллуола Феми Азиз стал героем спарринга против сборной Зимбабве.

Сборная Нигерия не попала на чемпионата мира 2026.

Товарищеский матч

26 мая 2026. Лондон (Англия), стадион The Valley

Нигерия – Зимбабве – 2:0

Голы: Феми Азиз, 5, 63

Фотогалерея