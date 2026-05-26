Международные товарищеские матчи
Чемпионат мира26 мая 2026, 23:32 | Обновлено 26 мая 2026, 23:35
130
0
Он сделал дубль. Нигерия выиграла товарищеский матч в Лондоне
Хавбек Феми Азиз стал героем спарринга против сборной Зимбабве
26 мая 2026, 23:32 | Обновлено 26 мая 2026, 23:35
130
0
Вечером 26 мая сборная Нигерии выиграла товарищеский матч в Лондоне.
Подопечные Эрика Шелля и переиграли команду Зимбабве со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Забив два мяча, хавбек Миллуола Феми Азиз стал героем спарринга против сборной Зимбабве.
Сборная Нигерия не попала на чемпионата мира 2026.
Читайте также:Сборная Марокко отгрузила 5 мячей в спарринге перед ЧМ-2026
Товарищеский матч
26 мая 2026. Лондон (Англия), стадион The Valley
Нигерия – Зимбабве – 2:0
Голы: Феми Азиз, 5, 63
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 мая 2026, 08:00 3
Тони Беллью считает, что Александру уже нечего доказывать
Футбол | 26 мая 2026, 19:46 7
Дин Хендерсон до сих пор не понимает, как его команда обыграла дончан
Бокс | 26.05.2026, 14:40
Футбол | 26.05.2026, 23:53
Футбол | 26.05.2026, 07:34
Комментарии 0
Популярные новости
25.05.2026, 07:47 9
25.05.2026, 06:12 8
25.05.2026, 14:50 13
26.05.2026, 08:39 1
25.05.2026, 03:14 44
26.05.2026, 10:10 1
25.05.2026, 08:00 18
25.05.2026, 05:02 1