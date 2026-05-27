Шансы похоронены. Аякс поставил крест на звезде сборной Украины

Информация о возможном трансфере украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в амстердамский «Аякс» не соответствует действительности.

Об этом заявил известный нидерландский журналист Майк Вервей, который опроверг слухи вокруг потенциального перехода украинца.

По его словам, даже после вылета «Жироны» из Ла Лиги трансфер Цыганкова для «Аякса» остается практически нереальным по финансовым причинам.

Журналист подчеркнул, что 28-летний украинец имеет слишком высокую трансферную стоимость для амстердамского клуба. Также он считает, что сам футболист сейчас больше заинтересован в выгодном контракте, а не в переходе в Эредивизи.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча за «Жирону», забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.