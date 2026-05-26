Апелляция Верховена, фиаско Ястремской, увольнения в Милане, вызов Бражка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 25 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера дозаявил в сборную Украины игрока Динамо

Бражко заменил Ярмолюка

2. Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2

Жеребьевки стартовых раундов Лиги Европы 2026/27 состоятся 16 и 17 июня

3. Волчий провал. В овертайме определен последний участник Бундеслиги

В битве за путевку Падерборн переиграл Вольфсбург со счетом 2:1

4. Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов

Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

5. ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров

Аллегри покидает команду после невыхода в Лигу чемпионов

6. Успел ли восстановиться Ямаль? Испания объявила заявку на ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте не взял ни одного игрока Реала на мундиаль

7A. Камбек Новака. Джокович стартовал на Ролан Гаррос и побил рекорд Федерера

Новак в четырех партиях справился с Джованни Мпеши Перрикаром в 1-м раунде мейджора

7B. Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос

Даяна не сумела справиться с Жасмин Паолини в первом раунде мейджора в Париже

7C. Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026

Элина дожала Анну на супертай-брейке и вышла во второй раунд мейджора в Париже

7D. Свентек с разгрома начала РГ-2026 и установила рекорд десятилетия на GS

Ига в двух сетах разобралась с Эмерсон Джонс в первом раунде мейджора в Париже

8. ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком

Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана

9A. Невероятный камбэк с 0:3. Вегас – в одной победе от финала Кубка Стэнли

Колорадо снова не удалось выиграть

9B. ЧМ по хоккею. Завершается групповой этап. Турнирная таблица

Остался последний день группового турнира

10A. Хорошо, что это произошло здесь. Бондарев завершил драматический этап Ф4

Состоялся второй этап Формулы-4 Италии

10B. Агрессия Антонелли, драма Расселла, лучшая гонка Хэмилтона в Феррари

Состоялся интересный гран-при Формулы-1 в Канаде