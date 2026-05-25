Брайтон – Ман Юнайтед – 0:3. Разгром от манкуниацнев. Видео голов и обзор

В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ, в котором встретились «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок проходил на «Амекс Стэдиум» в Брайтоне.

Гости из Манчестера обыграли своего соперника со счетом 3:0, что не помешало «чайкам» занять восьмое место в таблице и выйти в Лигу конференций.

Бруну Фернандеш в данном матче установил рекорд по ассистам за один сезон в АПЛ – результативная передача на Доргу стала 21-й.

Английская Премьер-лига. 38-й тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Доргу 33, Мбемо, 44, Фернандеш, 48

Видео голов и обзор матча: