Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич отреагировал на не назначение его главным тренером сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
25 мая 2026, 08:00 |
1660
2

Маркевич отреагировал на не назначение его главным тренером сборной Украины

Авторитетный отечественный наставник пожелал удачи новому рулевому национальной команды

25 мая 2026, 08:00 |
1660
2 Comments
Маркевич отреагировал на не назначение его главным тренером сборной Украины
УАФ. Мирон Маркевич

Неделю назад, 18 мая итальянский специалист Андреа Мальдера был назначен главным тренером сборной Украины. Были ли у него конкуренты в этом вопросе, нам сейчас остается только догадываться. Однако, учитывая все возможные источники их, скорее всего, таки не было.

Впрочем, из всех публикаций в прессе отдавалось предпочтение отечественному наставнику Мирону Маркевичу, и он был готов к этому вызову. По крайней мере, в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Мирон Богданович об этом сообщил лично. При этом тренер также поделился мнением и о перспективах итальянца на столь важном посту. Все это мы предлагаем вашему вниманию в данном материале.

– Мирон Богданович, хочу сразу спросить: есть ли у вас расстройство от того, что вам не доверили возглавить сборную Украины?
– Скажу честно, нет. Да, я был готов к этому вызову, но раз так случилось, то никаких проблем. Я не в том возрасте, чтобы все это принимать так близко к сердцу. Другое дело война, вот здесь у меня сердце не на месте, душа болит. Главная победа Украины – на поле боя. Хочется выгнать эту нечисть, которая пришла в наш дом.

– Но если быть откровенным, вы хотели стать у руля сборной?
– Скрывать нечего, конечно. Я бы сделал все, что было в моих силах, чтобы дать свежий глоток воздуха национальной команде.

– Исходя из интервью, большинство отечественных специалистов были на вашей стороне, но вышло по-другому. До вас доходили эти сведения?
– Да. Я ощущал поддержку не только от футбольных людей, но и от болельщиков, с которыми приходилось общаться в горячих точках нашей страны, где я был совсем недавно. Для меня эта поддержка очень важна. Горд и счастлив, что люди обо мне такого мнения. Я всегда буду об этом помнить.

– Если от всего абстрагироваться, то каково ваше мнение относительно назначения Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины?
– Андреа я знаю, поскольку был главой комитета сборных, когда этот специалист работал в тренерском штабе Андрея Шевченко. Я ездил на все матчи, мы контактировали на протяжении пяти лет. Он хороший аналитик, классно понимает футбол. Другой вопрос, как этот наставник поведет себя, как главный тренер, поскольку в этом качестве он еще не работал. Это покажет только время. Каждого тренера характеризуют по результату.

– На ваш взгляд, что нужно сделать со сборной, чтобы она вышла на более высокий уровень?
– Учитывая, какое сейчас состояние команды, а если быть откровенным, то предыдущее руководство довело ее до плинтуса, то Андреа Мальдеру ждет очень серьезная и непростая работа. Хотим мы этого или нет, слабый наш чемпионат или нет, травмы не травмы, но от национальной команды болельщики ждут результата. Они хотят, чтобы футболисты бегали, бились на футбольном поле, несмотря на то, какой счет на табло. Поэтому мой совет, брать таких исполнителей, которые будут грызть поле за свою страну до конца.

У нас достаточно игроков с классным мастерством, просто необходимо поменять их менталитет. И это первоочередное задание нового главного тренера и его помощников.

– У нас в команде немало исполнителей, которые приближаются к ветеранскому возрасту. Как быть в этой ситуации?
– Необходимо все это правильно объединить, и смелее подключать перспективную молодежь, она у нас есть. Опять же, но только тех, кто готов всегда и полностью отдаваться в сборной, а не в своих клубах, так как главной командой жизни должна быть национальная сборная.

– То есть, при надлежащем отношении к делу и при всех наших проблемах, мы можем попадать в финальную часть чемпионатов мира и Европы?
– 100 процентов. Кофе можно попить в Испании, Италии. Португалии, а в сборной, в которую футболисты приезжают на 10 дней, необходимо пахать, и не обижаться, когда команду критикуют за ее бесхарактерные игры. Я хочу верить, что новый тренерский штаб сделает так, чтобы мы гордились своей национальной командой.

По теме:
Вирт оценил решение Мальдеры вызвать в сборную четырех голкиперов
Руслан РОТАНЬ: «Желаю ему развить свой потенциал и помочь стране»
Известно, кто заменит Ярмолюка в сборной Украины. Это футболист Динамо
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Андрей Шевченко статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Бокс | 24 мая 2026, 09:07 53
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена

Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде

ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП
Футбол | 25 мая 2026, 01:08 0
ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП
ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП

Мариос Ойкономоу перенес экстренную операцию после аварии на мотоцикле

Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 04:44
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 24.05.2026, 23:22
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
Бокс | 24.05.2026, 13:52
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Только Кварцяньій способен вставить пестон нашим зазвездившимся лентяям.
Ответить
0
Уйдёт в опппозицию, как его брат Порошенко) 
Ответить
-1
Популярные новости
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 4
Футбол
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
23.05.2026, 20:25 24
Бокс
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 25
Футбол
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 12
Футбол
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
24.05.2026, 00:14
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 38
Бокс
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
23.05.2026, 18:45
Футбол
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем